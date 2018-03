Una compositora cubana demanda a Julio Iglesias por los derechos de "Me olvidé de vivir"

La compositora cubana Mimi Korman ha interpuesto una demanda federal de Estados Unidos contra el cantante español Julio Iglesias al considerar que sus derechos de autor "no han sido respetados" en la canción "Me olvidé de vivir". "No está en disputa que mi cliente es la autora (de la canción), pero Julio Iglesias jamás le ha pagado un centavo", dijo el abogado Fernando Bobadilla, que interpuso la demanda en la Corte federal del distrito sur de la Florida.