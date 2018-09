Los comportamientos adictivos tienen fuertes vínculos con una infección retroviral antigua

Una nueva investigación de un equipo internacional liderado por el Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y la Universidad Nacional Kapodistriana, de Atenas, publicado este lunes en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', muestra que un retrovirus antiguo --HK2-- se encuentra con mayor frecuencia en adictos a las drogas y, por lo tanto, se asocia significativamente con la adicción.