La Complutense investiga un intento de estafa que reclamaba 1.500 euros a sus alumnos por la matrícula

Cientos de estudiantes recibieron este domingo un mensaje fraudulento que pedía el pago urgente de la matrícula. Minutos después, la universidad envió un correo oficial alertando sobre la estafa.

OdaAl
He buscado en el buscador y creo que no está duplicada, pero el buscador va como va y puede que sí lo esté, espero que no.
