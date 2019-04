Las complejidades detrás del acto de suicidio

Algunas personas se suicidan y esto seguramente ha sucedido desde que los humanos caminaron por la tierra. Este no es un tratado sobre las causas o las posibles razones del suicidio, pero las complejidades detrás del acto me han desconcertado durante muchos años. En particular, nuestro aparente aborrecimiento y nuestra evidente consternación, arrepentimiento y gran tristeza por el hecho de que alguien debería contemplar la necesidad de poner fin a su vida, por cualquier medio que haya gravado mi consternación y el significado de mi vida.