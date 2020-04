Las competiciones deportivas, desde fútbol hasta dardos, se pasan al online

l mundo de los eventos deportivos está en pausa debido al coronavirus, pero eso no quiere decir que no haya deporte para ver. La diferencia es que no se se suda igual y no hay que correr demasiado, porque las competiciones deportivas ahora se están haciendo online. Y no estamos hablando de jugadores amateurs o casuales, sino de deportistas profesionales que sueltan la raqueta, guardan el balón o cuelgan las zapatillas para coger el mando de la consola o el ordenador para competir online.