La vida de aquel que nace con un don, es en ocasiones, un tanto confusa y crontadictoria. Es el caso de Compare Flow. Un mc con un talento innato y perfeccionado para ganar grandes eventos nacionales de batallas de rap, pero como bien él apunta: no explota su potencial porque es una consideración que no le llena, lo considera algo que quiere ver la gente y que él mismo no quiere hacer.