La comparativa de dos fotografías del puerto de Sídney no demuestra que no haya subido el nivel del mar en 140 años  

Dos fotografías muy similares del puerto de Sídney, una de 1878 y otra de 2018, demuestran que el nivel del mar no ha aumentado por el cambio climático. Falso. Debido a las variaciones de las mareas, unas fotografías fijas no pueden demostrar que haya cambiado o no el nivel del mar. Según los datos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, los niveles del mar han aumentado a nivel global hasta 20 centímetros.