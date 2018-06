La compañía tuneladora de Elon Musk construirá un transporte de alta velocidad subterráneo en Chicago (ING)

The Boring Company ha ganado en colaboración con Mott MacDonald la subasta pública para construir un transporte subterráneo de alta velocidad en Chicago. Se trata de una subasta pública que no tiene ayudas económicas por parte del gobierno de la cuidad, de modo que el ganador ha de correr con el total de lo gastos. Se trata de un transporte público de gran velocidad desde la parte baja de la ciudad (The Loop) hasta el aeropuerto O'Hare de Chicago. 24 kilómetros que se recorrerán en 20 minutos o menos. En español: bit.ly/2latCMk