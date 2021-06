Compañia innovadora vuela drones para entregar vacunas en Ghana [Eng]

"Por la mañana, caminas hacia el centro sanitario, sabes que exactamente 130 personas están aquí en este momento. Así que volamos suficientes dosis solo para 130 personas; es algo muy poderoso. No pronosticaste, no sobreestimó, simplemente envió lo que se necesitaba, lo que significa que no está desperdiciando ninguna dosis " La distancia máxima que puede viajar uno de los drones de Zipline es un viaje de ida y vuelta total de 160 kilómetros, 80 en cada sentido, y cada tramo toma un máximo de 55 minutos.