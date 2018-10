Compañeros de Montón, Cifuentes y Casado: "Tenemos un título que no sirve para nada"

Cinco estudiantes que cursaron los posgrados con los políticos investigados explican las adversidades que se han encontrado tras desvelarse el caso máster. Consideran que la universidad no les ha defendido. "No he escuchado a la URJC defender a los que lo obtuvimos de forma lícita", apunta uno de ellos. Después del archivo de la causa, uno de estos alumnos pide al rector que quite el título a los que lo obtuvieron sin hacer nada, si finalmente llegan a esa conclusión..