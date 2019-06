Cómo votó el Consejo Europeo sobre el objetivo de emisiones netas de carbono para 2050 [ing]  

Los líderes de la UE no se comprometen con la neutralidad climática para 2050 www.politico.eu/article/eu-leaders-fail-to-commit-to-climate-neutralit : Los líderes de la UE no pudieron llegar a un acuerdo el jueves para comprometerse con la neutralidad climática en el bloque para 2050.Varsovia no quiere comprometerse con el objetivo sin un mecanismo de reparto de la carga para compensar los posibles efectos adversos sobre la economía. La posición de Polonia es compartida por la República Checa y Hungría.