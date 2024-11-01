·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12503
clics
Compañía china presenta un novedoso modelo de cama para parejas
6517
clics
Adicto al móvil - Pantomima full
4792
clics
Un agricultor encuentra un poderoso e ilegal método para capturar aves colocado en su finca y da una lección
8025
clics
El divertido momento de Giorgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique
6695
clics
Un biólogo estalla contra Dabiz Muñoz: 'Quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad'
más votadas
305
EEUU sanciona a otros dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio israelí en Gaza
423
Los niños «educados» en la religión no pueden diferenciar la realidad de la ficción
349
EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos con armas a Israel
336
Airbus migrará aplicaciones críticas a una nube soberana europea [EN]
411
Los trabajadores de Amazon en huelga consiguen una subida salarial del 14% a partir de 2026
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
31
clics
Cómo votar en blanco para que no se considere voto nulo
Este 21 de diciembre son las elecciones de Extremadura y mientras unos tienen claro su voto, otros contemplan opciones como votar en blanco
|
etiquetas
:
elecciones
,
extremadura
1
0
2
K
-8
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
2
K
-8
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Jakeukalane
Vergüenza esta gente
1
K
34
#4
DenisseJoel
Simplemente pones en un papel "soy tonta/o, lo que los demás queráis hacer me parecerá bien", lo metes en el sobre y luego el sobre en la urna.
Es abstenerse, pero con ganas. Te pega.
Además, como extra, al votar en blanco subes el umbral mínimo para obtener representación. Nada, cosas de pensar, tú ni caso.
2
K
34
#7
Aokromes
#4
#6
votar en blanco por que ninguna de las opciones no te convence es un error, si quieres protestar lo suyo es meter varias papeletas de varios partidos politicos diferentes o con tachones, o cualquier objeto que no sea una papeleta electoral.
0
K
10
#8
Supercinexin
#7
Lo suyo es quedarse en casa y no hacer el imbécil jodiendo un proceso democrático con chiquilladas. Hay mil maneras de protestar y esa es la peor de todas ellas y la que más beneficia al PP. Por eso la anuncian con instrucciones para cómo hacerlo en el panfleto éste que va atiborrado de propaganda derechista todos los días.
0
K
20
#2
wata
A estas alturas todavía hay que explicar esto?
Un sobre vacío sobra.
1
K
27
#1
YSiguesLeyendo
cualquier cosa que sea votar, incluido en blanco o nulo, es una forma más de legitimar este sistema tan maravillo y que tan bien funciona. pero si votando en blanco te sientes mejor que sin ir a votar, pues disfruta lo votado!
1
K
26
#6
Supercinexin
Hay que ser imbécil para votar en blanco, que básicamente es lo peor que puedes hacer. Para eso quédate en casa y no vayas a hacer el gilipollas. Votar en blanco beneficia a los partidos grandes, y concretamente en éste momento beneficia especialmente al PP. Si no sabes ésto tan básico del sistema electoral español es porque tú ignorancia es atroz o porque eres gilipollas de remate y no entiendes matemáticas de E.G.B.
0
K
20
#5
Marisadoro
*
Según aparece establecido en la ley d'Hont, los votos en blanco se contabilizan como parte del porcentaje total de votos válidos...
Los votos válidos los define la ley electoral, no la ley d'Hont (que solamente es un mecanismo de cálculo y reparto de cargos)
0
K
16
#9
woody_alien
- Nadie garantiza tu pensión
- Nadie te sube el sueldo
- Nadie arregla la sanidad.
Vota a Nadie.
0
K
12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es abstenerse, pero con ganas. Te pega.
Además, como extra, al votar en blanco subes el umbral mínimo para obtener representación. Nada, cosas de pensar, tú ni caso.
Un sobre vacío sobra.
Los votos válidos los define la ley electoral, no la ley d'Hont (que solamente es un mecanismo de cálculo y reparto de cargos)
- Nadie te sube el sueldo
- Nadie arregla la sanidad.
Vota a Nadie.