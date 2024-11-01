edición general
Cómo votar en blanco para que no se considere voto nulo

Este 21 de diciembre son las elecciones de Extremadura y mientras unos tienen claro su voto, otros contemplan opciones como votar en blanco

Jakeukalane #3 Jakeukalane
Vergüenza esta gente
#4 DenisseJoel
Simplemente pones en un papel "soy tonta/o, lo que los demás queráis hacer me parecerá bien", lo metes en el sobre y luego el sobre en la urna.

Es abstenerse, pero con ganas. Te pega.

Además, como extra, al votar en blanco subes el umbral mínimo para obtener representación. Nada, cosas de pensar, tú ni caso.
Aokromes #7 Aokromes
#4 #6 votar en blanco por que ninguna de las opciones no te convence es un error, si quieres protestar lo suyo es meter varias papeletas de varios partidos politicos diferentes o con tachones, o cualquier objeto que no sea una papeleta electoral.
Supercinexin #8 Supercinexin
#7 Lo suyo es quedarse en casa y no hacer el imbécil jodiendo un proceso democrático con chiquilladas. Hay mil maneras de protestar y esa es la peor de todas ellas y la que más beneficia al PP. Por eso la anuncian con instrucciones para cómo hacerlo en el panfleto éste que va atiborrado de propaganda derechista todos los días.
wata #2 wata
A estas alturas todavía hay que explicar esto?
Un sobre vacío sobra.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
cualquier cosa que sea votar, incluido en blanco o nulo, es una forma más de legitimar este sistema tan maravillo y que tan bien funciona. pero si votando en blanco te sientes mejor que sin ir a votar, pues disfruta lo votado!
Supercinexin #6 Supercinexin
Hay que ser imbécil para votar en blanco, que básicamente es lo peor que puedes hacer. Para eso quédate en casa y no vayas a hacer el gilipollas. Votar en blanco beneficia a los partidos grandes, y concretamente en éste momento beneficia especialmente al PP. Si no sabes ésto tan básico del sistema electoral español es porque tú ignorancia es atroz o porque eres gilipollas de remate y no entiendes matemáticas de E.G.B.
#5 Marisadoro *
Según aparece establecido en la ley d'Hont, los votos en blanco se contabilizan como parte del porcentaje total de votos válidos...

Los votos válidos los define la ley electoral, no la ley d'Hont (que solamente es un mecanismo de cálculo y reparto de cargos)
woody_alien #9 woody_alien
- Nadie garantiza tu pensión
- Nadie te sube el sueldo
- Nadie arregla la sanidad.

Vota a Nadie.  media
