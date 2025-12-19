Cómo el virus del sida detecta a los de Podemos y a los de Vox. ¿O no?

El primer caso de sida en nuestro país data de 1981, más de una década después la sociedad había pasado de desconocer todo sobre la enfermedad a temerla. Un miedo basado en el desconocimiento de cómo se trasmitía que llegó a justificar un estigma indigno sobre las víctimas que la ciencia nunca corroboró. La culpa fue del gobierno, de los medios y también de muchos sanitarios que no estuvieron a la altura y fomentaron prejuicios carentes de rigor científico.