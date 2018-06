Cómo vendí mi primera serie de televisión  

Fui a Madrid a vender “Doctor Mente” a una productora que en un primer momento me dijeron era mexicana pero resultó que no: son franceses. “Doctor Mente” será una producción francesa al 100% . Se las vendí por una mierda de dinero pero: 1.-Sé que va a ser un bombazo. Va a triunfar en Francia y luego la adaptarán los americanos (si eso sucede, tendré un porcentaje de la venta, muy bajo, pero MALDITA SEA, QUÉ MÁS ME DA: ES UN SUEÑO PARA MÍ). 2.-Cuando se emita el primer episodio en Francia me darán un plus. 3.-Me hacía falta el dinero.