Como a todas horas con ansiedad, hasta escondo comida en el baño para que no me vean

Hola. Soy una persona obesa. Hace años me operé y de 150 kilos bajé a 75 kilos, pero ahora estoy en 83 kilos y no tengo voluntad alguna para controlar la alimentación. Como a todas horas y con ansiedad. Hasta lo que jamás pensé que haría: esconder comida y comer en el baño para que no me vean en casa. Es excesivo. Necesito ayuda. ¿Qué puedo hacer? Gracias.