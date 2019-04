Cómo Tinder ha cambiado el mundo de salir a ligar por la noche  

Ya no tenemos un flechazo, hacemos match. Ya no nos quedamos prendandos, tenemos un crush. Ya no pasan de nosotros, nos hacen ghosting. Ya no ligamos, nos instalamos Tinder. La archiconocida app para ligar se ha convertido en un must para cualquier soltero que quiera dejar de serlo. De ahí, cada semana salen cerca de un millón de citas (según los datos proporcionados por la empresa) y desde su lanzamiento en 2012, se han dado unos 30.000 millones de 'matchs'. A estas alturas, Cupido ya debe estar haciendo la cola del paro.