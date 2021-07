Cómo The Intercept desveló a la filtradora Reality Winner [inglés]

The Intercept ha publicado documentos sobre la manipulación electoral de un filtrador de la NSA. Más tarde, se publicó la solicitud de orden de arresto contra una contratista de la NSA llamada "Reality Winner", mostrando cómo la localizaron porque había impreso los documentos y los había enviado a The Intercept. El documento publicado por The Intercept no es el archivo PDF original, sino un PDF que contiene las imágenes de la versión impresa que luego fue escaneada.