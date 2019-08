¿Cómo tenía que haber acabado Juego de tronos?

No, si ya. Qué me va a contar. Así estamos todos, no se crea: con un regusto raro en el paladar y un gesto en el semblante como de estar oliendo mierda. Juego de tronos acabó y contento, contento, lo que se dice contento, no ha quedado casi nadie. Pero soñar es gratis y también es gratis algo todavía mejor: criticar sin saber y a toro pasado. Y eso es lo que queremos proponerle hoy. ¿Cómo tendría que haber acabado Juego de tronos? Sírvase, hay opciones surtidas, o añada la que se le ocurra en los comentarios.