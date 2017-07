Como sobreviviente de abuso sexual infantil, necesito que conozcas mi historia [ENG]

Yo siempre había sabido lo que me pasó cuando era niño. Tenía ocho años cuando el abuso finalmente se detuvo pero tuve sueños vívidos reviviendo las experiencias durante años. Cuando me di cuenta de su importancia, a los 15 años, rápidamente se convirtieron en pesadillas, poniendo mi vida al revés. Ahora, a los 32 años, me he asegurado de la condena del hombre responsable y finalmente he encontrado algo de paz. Al contar mi historia, espero ayudar a que otros sobrevivientes hagan lo mismo.