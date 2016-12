Cómo Skype soluciona vulnerabilidades de seguridad (spoiler: no lo hace) [ENG]

He usado Skype durante 10 años. Antes era un fanboy de Skype. Cuando jira.skype.com (bug tracker público de Skype) aún existía, intentaba mejorar Skype y reportaba bugs. [...] Pero ahora odio Skype. Es un servicio horrible hundiéndose en la burocracia y en la ignorancia de sus empleados, que ignora los problemas reales y publicita los Emoticonos 3D™ como una gran mejora. Hoy, Skype no es solo inseguro, sino también peligroso para sus usuarios ya que los procedimientos de seguridad no solo son ineficientes, sino que trabajan en su contra.