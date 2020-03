¿Cómo sería nuestra vida cotidiana si los relojes no existieran?

“Una vida sin relojes nos resulta casi inimaginable”, admitía el filósofo Ernst Jünger en un fragmento de 'El reloj de arena'. “Y no obstante, durante miles de años el hombre no solo ha carecido de relojes, sino que ha cazado, ha pastoreado, ha cultivado la tierra, navegado y emigrado sin ningún medidor de tiempo. Entonces, no existía el tiempo medido, sino solo el aproximado, y este último aún podemos encontrarlo en pueblos indígenas o en paisajes a los que la técnica no ha impuesto todavía su ritmo.