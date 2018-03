Cómo ser británico: guía para ser como nuestros vecinos isleños

Maleducados, obscenos, infieles, vagos, impuntuales, muertos de hambre, sucios. Así describe a los españoles The Times. Un alarde de ingeniosa hilaridad, alejado del tópico y el mal gusto, y adornado por una foto de un individuo con barba descuidada, “disfrazado” -que no vestido-, de ¿torero? y con pose flamenca. Tanto halago nos obliga a corresponder a su educación –de la que el texto de The Times es muestra-. Nos sentimos agasajados y queremos devolver a nuestros colegas isleños el tiempo y la atención que tan amablemente nos han dedicado.