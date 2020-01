Dice el refranero español: "Si quieres que el dinero no te falte, el primero que tengas no lo gastes", una premisa que en España no es nada fácil de cumplir si eres joven. Principalmente teniendo en cuenta que el sueldo medio de las personas menores de 34 años no supera los 20.000 euros al año, según la encuesta de estructura salarial elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).