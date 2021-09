¿Cómo saber qué llevar y qué dejar en una mudanza?

Los servicios de mudanzas son un alivio al trasladar nuestras pertenencias de un lugar a otro. Sin embargo, lo que ellos no pueden hacer por nosotros es elegir qué llevar y qué dejar. Esta tarea genera estrés si no sabemos por dónde empezar. Quisiéramos hacer toda la mudanza en un día, pero eso no es posible si hay muchas cosas que empacar. Aquí te proporcionaremos algunos consejos útiles para que no olvides cosas importantes en el traslado y soltar otras que definitivamente tienes que dejar en tu antigua casa.