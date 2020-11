¿Cómo responderá Irán al asesinato de Fakhrizadeh? [ING]

La revelación pública de la visita secreta que Netanyahu hizo a Arabia Saudí para verse con el príncipe Mohammad Bin Salman cobra más sentido después del asesinato de Fakhri Zadeh. Netanyahu ha querido mostrar a Irán que no está solo en el asesinato y que Arabia Saudí está involucrada. Esto significa que los targets de la venganza de Irán no se limitarán solamente a Israel. El movimiento de Netanyahu—la revelación del encuentro—se trata claramente de un golpe bajo, aunque esto no es inusual dado su carácter y estrategias.