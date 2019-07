¿Cómo reaccionan los hombres ante el acoso callejero? Un pueblo de Granada ha hecho la prueba con sus vecinos  

La escena tiene lugar en una callejuela de Güejar de la Sierra, un pintoresco pueblo de la serranía de Granada. Una joven camina por la calle y recibe los piropos, al borde de la amenaza, de tres hombres: “Vaya vestido que llevas, ¿no?”. “Qué chula vas. Vente para acá, para el portal y me lo enseñas, te voy a hacer una mujer”. “Oye, cucu, ven acá preciosa, que te vamos a enseñar una cosa”. Los siguientes en pasar por la calle no son mujeres, sino hombres y no están advertidos de la situación, porque se les rueda con cámara oculta.