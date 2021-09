David Muñoz, que fue premiado como el mejor chef del año en los premios The Best Chef Adwards. "La Pedroche es la puta ama. Así, a bocajarro", respondió el cocinero sobre la presentadora. "Me dijo un día: '¿Cómo puede ser que teniendo lo que tienes no seas feliz y seas un jodido tormentoso?'" "Cuando me empezó a conocer se dio cuenta de que mi sueño de toda la vida era tener un restaurante como DiverXo y no entendía por qué esto me hacía sufrir tanto y lo vivía desde un punto de vista tan duro", continuó el cocinero.