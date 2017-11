Cómo proteger la piel de la contaminación

¿No has notado nunca al llegar a casa y mirarte al espejo, cuando llegas de la calle, que tu piel no luce tan radiante y bonita, como siempre? Y no me refiero a que te notes cansada, sino, a que el tono de la tez no luce tanto como antes, que está más apagado y de aspecto más abatido y melancólico, con ciertas rojeces, que antes no tenías, o incluso,aparición de acné adulto, cuando nunca has sufrido de ello.