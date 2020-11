Cómo prosperar en Hollywood siendo un delincuente sexual registrado. (ENG)

Adam Kimmel es el director de fotografía de películas tan aclamadas como "Beautiful Girls", "Capote" y "Never Let Me Go". Es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y de la American Society of Cinematographers. Ha rodado cortometrajes dirigidos por Natalie Portman y Scarlett Johansson. Es un prolífico director de fotografía de anuncios comerciales, incluso para Nike y Toyota... Pero además de todo eso, es un delincuente sexual registrado.