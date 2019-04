Cómo una pequeña pulga creó una revolución en el arte británico [ENG]

En 1664, el científico Robert Hooke dibujó una pulga magnificada y creó la primera gran obra de arte británico. Sin él, tal vez, no habría Stubbs, Constable y Hirst. Si alguna vez has mirado a través de un microscopio, sabrás lo difícil que debe haber sido crear esta imagen. Hooke estaba usando un equipo muy primitivo para los estándares modernos y no tenía acceso a la fotografía química, que no se inventaría hasta dos siglos más tarde, para registrar la inestable imagen que bailaba a través de las lentes. Entonces, ¿cómo fue capaz de hacerlo?