¿Cómo obtuvieron las rayas las abejas y abejorros?

Entre las aproximadamente 250 especies de abejorros, hay más de 400 patrones de colores diferentes. Un grupo de científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania, liderados por Heather Hines, han descubierto un gen que impulsa las diferencias de color dentro de una especie de abejorros. Este hallazgo ayuda a explicar los diversos patrones de color entre especies de abejorros, así como la forma en que evoluciona el mimetismo. El estudio ha sido publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.