La reciente ofensiva de HTS, una rama de Al Qaeda, y aliados en Alepo ha reavivado los debates sobre cómo los medios occidentales presentan a los grupos armados en Siria. Medios como la BBC, CNN y The New York Times calificaron a HTS de “rebeldes” o “facciones islamistas”, mientras que otros como The Guardian y Le Monde los describieron como “yihadistas”. ... Del SNA The New York Times, suelen referirse a él como una “oposición moderada" mientras que plataformas independientes como Democracy Now subrayan su papel como representante de Turquía.