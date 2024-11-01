Cómo la mala política ha hecho que no estemos preparados para una nueva pandemia

Las noticias que están saltando sobre el hantavirus han reactivado una serie de miedos en la población, temores que estaban dormidos, no superados. Rostros como el de Fernando Simón y la sensación de que las autoridades no están siendo muy claras sobre lo que hay que hacer y lo que está sucediendo, han hecho que muchos revivan tiempos peores y que aflore una pregunta ineludible: ¿Está España ahora mejor preparada para una pandemia de lo que estaba en 2020?
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Las residencias habrá que quemarlas.
Los que quieran atención que paguen a la privada o esperen varios meses a una cita.
Así que este, y los próximos gobiernos se lo pasarán dos veces antes de tomar medidas, cualquier medida
Así que la próxima pandemia la disfrutaremos en libertad y el que se muera, al menos morirá feliz sabiendo que murió libre
Aprendo muchísimo de acrobacias en meneame.