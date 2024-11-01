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Cómo la mala política ha hecho que no estemos preparados para una nueva pandemia

Cómo la mala política ha hecho que no estemos preparados para una nueva pandemia

Las noticias que están saltando sobre el hantavirus han reactivado una serie de miedos en la población, temores que estaban dormidos, no superados. Rostros como el de Fernando Simón y la sensación de que las autoridades no están siendo muy claras sobre lo que hay que hacer y lo que está sucediendo, han hecho que muchos revivan tiempos peores y que aflore una pregunta ineludible: ¿Está España ahora mejor preparada para una pandemia de lo que estaba en 2020?

| etiquetas: agencia , salud pública , pandemias
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8 comentarios
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
La mala política ha hecho que no estemos preparados para nada
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iIusion #8 iIusion *
#5 los hdp siguen siendo hdp cuando están en el Gobierno o en la oposición. Cuestión de principios, los suyos.
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#7 josejon
Y lo cierto que ahora no hay ninguna pandemia ni se la espera; pero ya están las culpas repartidas.
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CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Puta y loquita si...para eso sí se pusieron las pilas
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#3 jaramero
Como haya otra pandemia en Madrid no queda ni el tato.

Las residencias habrá que quemarlas.

Los que quieran atención que paguen a la privada o esperen varios meses a una cita.
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taSanás #1 taSanás
¿no salimos más fuertes? qué sorpresa
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#4 Alcalino *
#1 salimos con la conclusión de que todo lo que hizo el gobierno atentaba contra la libertad individual de las personas.

Así que este, y los próximos gobiernos se lo pasarán dos veces antes de tomar medidas, cualquier medida

Así que la próxima pandemia la disfrutaremos en libertad y el que se muera, al menos morirá feliz sabiendo que murió libre
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taSanás #5 taSanás
#4 es maravilloso ver como cuando gobiernan los buenos, la culpa de todo es de otros. cuando gobiernan los malos, la culpa de todo es del gobierno.

Aprendo muchísimo de acrobacias en meneame.
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menéame