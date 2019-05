Cómo luchar contra una realidad invisible: la violencia filio-parental

«La violencia filio-parental existe y muchas veces, por la vergüenza, no se pide ayuda, cuando en menores de edad es el delito contra las personas más común», asegura Irene Gallego, psicóloga en la Fundación Amigó. Según datos de la Fiscalía, cada año se abren en España más de 4.000 expedientes a jóvenes por este delito. «Luego está toda la cifra negra que no llega a denuncia y pasa en muchas familias. Si no se frena va a ir aumentado porque, desgraciadamente, funciona».