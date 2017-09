¿No tienes experiencia laboral? Tranquilo, Patricia Padilla, gerente comercial de CL Selection nos da algunos consejos para hacer interesante tu primer curriculum vitae. ¿Cómo hacer interesante el cv de un ‘debutante’ al mercado laboral? h ¿Qué colocar en mi cv si no tengo experiencia? Iniciar en el mundo laboral no es una tarea sencilla. Sobre todo porque al presentarse no es válido llegar con una hoja en blanco como curriculum vitae. Pero, si no tengo experiencia ¿qué deb