Cómo hacer la declaración de la Renta si tenemos o hemos ganado dinero con Bitcoin u otra criptomoneda

1) ¿Hay que declarar algo en la declaración de la Renta por tener criptomonedas (solo por tenerlas)? Por ahora no. 2) Si en 2020 se han comprado criptomonedas, ¿hay que declarar algo? No, siempre y cuando no se haya producido un cambio de una criptomoneda por otra. 3) ¿Cómo se declara una venta de criptomonedas? La venta de una criptomoneda, desde la óptica fiscal, es una permuta, en la que o bien cambias una criptomoneda por otra o bien la cambias por dinero.