Cómo hacer que se atasque la marca Trump por Naomi Klein (EN)

Por primera vez en la historia, el presidente de los EE.UU es una supermarca totalmente comercializada, con los miembros de la familia que están mejor entendidos como marcas spin-off. Trump no está jugando por las reglas normales de la política, está jugando con las reglas de una marca comercial, en la que las empresas sólo son responsables de su imagen de marca. Lo que he aprendido a lo largo de los años es que cualquier marca - no importa lo aparentemente amoral - puede debilitarse significativamente con las tácticas correctas.