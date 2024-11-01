Cómo las grandes tecnológicas introdujeron el secreto en la legislación de la UE para ocultar el impacto medioambiental de los centros de datos [ENG]

Microsoft y DigitalEurope, un grupo de presión entre cuyos miembros se encuentran Amazon, Google y Meta, lograron introducir una cláusula de confidencialidad en la legislación de la UE para bloquear el acceso público a información fundamental sobre el impacto medioambiental de los centros de datos [...] la UE tiene previsto triplicar la capacidad de sus centros de datos en los próximos cinco años [...] la información sobre la huella de cada instalación se mantiene en secreto, después de que la industria presionara para modificar la legislación