Cómo fundé el Club de Fans de Colombo

He sido fiel seguidor del teniente Colombo toda mi vida. Sé que es una serie de televisión, no he perdido el contacto con la realidad hasta tal punto, pero siento una fascinación por su protagonista que no puedo describir con palabras. A menudo me siento culpable porque, para mí, Peter Falk no era ni un actor ni una persona, era un mero vehículo para la encarnación de cuantos valores considero que hacen la vida digna. Perspicacia, perseverancia, inteligencia, olfato, humor fino… todo esto se hace carne en el teniente.