De cómo la física perdió el norte [ENG]

La física está en apuros. Ya en los 80 S.Hawking entre otros físicos clamaban que nos encontrábamos muy cerca de una "teoría del todo". Gracias a ellos me volví periodista científico pero desde los 90 reina el escepticismo. La teoría que reina entre todas las planteadas es la teoría de cuerdas. El problema es que no hay ninguna evidencia empírica de la existencia de tales cuerdas y de las dimensiones extra postuladas. Y pese a ello se sigue confiando en ella porque en palabras de muchos físicos es bella y lo bello "no puede estar equivocado".