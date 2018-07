Cómo evitar el sobrediagnóstico de las infecciones de tracto urinario (ITU)

La ITU es un diagnóstico clínico, no de laboratorio. La disuria y la frecuencia urinaria en ausencia de síntomas de vaginitis / cervicitis son diagnósticas. La mayoría de los pacientes con un cuadro clínico compatible con ITU baja no requieren análisis de orina. Un cultivo positivo puede ser contaminación. Un error común es tratar pacientes no embarazadas con bacteriuria asintomática con antibióticos. El uso de forma aislada de una tira de orina provoca un 40% de sobrediagnóstico. 3-6 días de tratamiento son suficientes.