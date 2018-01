Qué es y cómo evitar lo fútil, inútil y perverso en atención sanitaria

Como dijo Mark Twain: «Hay gente que se priva de todas las cosas que se pueden comer, beber y fumar, y que por cualquier causa hayan adquirido mala reputación. Es el precio que pagan por su salud. Y salud es todo lo que obtienen. ¡Qué extraño! Es como gastarte toda tu fortuna en una vaca lechera que no diera leche». O peor, es como gastarte toda tu fortuna en una vaca que da leche pero no la utilizas. Es un poco como conseguir salud para no disfrutarla, por temor a perderla.