Cómo están las puñeteras Ramblas (un año después del atentado)

En hoteles como el Royal, que puedes ver en fotos de hemeroteca rodeado de heridos, prohíben a los empleados que hablen del tema. No quieren que la marca se relacione con la catástrofe, con lo que la memoria se va llenando de agujeros. Tampoco pueden hablar del tema en H&M, Oysho, Desigual, Springfield, Levi's, Carrefour. Así que la memoria de la masacre no es patrimonio de todos, sino que termina donde empieza la imagen de marca. Pero, sin embargo, algunos se saltan la disciplina con la condición de que no se diga dónde trabajan.