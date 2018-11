Has terminado ese artículo que tanto te costó a empezar y piensas “Ya está, conseguido…ahora a darle caña!” No, no es así tan simple. Si no eres visible para Google y si tu comunidad no es muy grande, de poco te vale darle caña pues no vas a llegar a ninguna parte. Solo conseguirás unos cuantos likes y compartidos y te defraudarás.