¿Cómo enseñar a tu perro a viajar en coche?

Muchos de nosotros tenemos este problema a la hora de viajar en coche con nuestra mascota. En viajes largos suelen sufrir bastante ya que no están habituados y la inestabilidad que les provoca el coche acaba con mareos, nauseas y vómitos. Pero esto tiene solución y es que podemos enseñar a nuestra mascota a viajar más cómodamente en coche, esto no significa que no vayan a experimentar algunos de los síntomas antes mencionados pero podemos atenuarlos y que los viajes sean un poco más amenos para nuestros adorables amigos.