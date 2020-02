Cuando tenemos un bloqueo mental y no sabemos como responder o actuar frente a una situación tendemos a procrastinar en vez de actuar por no saber que hacer. Preferimos evitarlo distrayéndonos en la tv o con un vaso de cerveza. Por eso les traigo este artículo que, si bien no te resuelve los problemas, te da las herramientas para que puedas enfrentar lo que te esté sucediendo y que te deja sin reaccionar.