Cómo empezó FreeDOS [ENG]

Crecí entre los años setenta y ochenta. Fue en aquella época cuando mis padres me compraron un ordenador para introducirme en la informática desde una temprana edad. Pronto me pregunté “¿cómo funciona?”. Después de mi primer ordenador, un clon de Apple, cambié a un IBM PC. Ya en la universidad aprendí a usar Unix y Linux, aunque seguía usando MS-DOS porque, seamos sinceros, en 1993 había más aplicaciones para MS-DOS. Teniendo experiencia en Linux, pensé: “si los desarrolladores se pueden unir para crear un UNIX completo, ¿por qué no un DOS?”.