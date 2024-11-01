Cómo elegir la bomba centrífuga adecuada sin cometer errores costosos

Seleccionar una bomba centrífuga no es cuestión de azar: el tipo de fluido, la energía disponible, el diseño de tuberías y hasta las pérdidas por fricción influyen en el rendimiento final. Este artículo explica, con ejemplos claros y cálculos prácticos, cómo determinar el punto de trabajo ideal y evitar la compra de equipos inadecuados. Una guía útil tanto para ingenieros como para quienes buscan soluciones eficientes en riego, presurización o sistemas de enfriamiento