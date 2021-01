Es como dormir en un congelador, tapé agujeros con cinta porque entraba aire (Carpas La Fe de Valencia)

El hospital de campaña de Valencia ubicado junto al hospital La Fe no ha tardado ni una semana en evidenciar que no estaba preparado para alojar a pacientes, por mucho que fueran infectados de coronavirus considerados leves. La conselleria de Sanidad desalojó ayer la infraestructura que lleva levantada desde la primera ola de la pandemia después de una noche caótica en donde el viento hizo imposible una estancia en condiciones. «Ese hospital no está preparado para alojar a pacientes ni a nadie en las actuales condiciones»