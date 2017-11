Como descubrí que era adoptada

Comencé a trabajar en la burocracia desde los 21 años. Mi primer empleo fue de Tutora política del Estado Vargas por parte de un Institución de asistencia social. Me tocaba coordinar toda la gestión de la institución en la que laboraba en dicho Estado, consolidar toda la política y sobre todo hacer seguimiento y control de todos los programas que promovíamos. Fue difícil asumir ese trabajo. Estudiaba, militaba y trabajaba. No me había dado cuenta, pero desde este momento empezó mi cooptación.